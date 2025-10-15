Abertura e diversidade do mercado dos Emirados Árabes Unidos impulsionam investimento global, diz Alibaba Cloud

DUBAI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Eric Wan, vice-presidente da Alibaba Cloud International e gerente-geral para o Oriente Médio, Turquia e Ásia Central, afirmou que o mercado dos Emirados Árabes Unidos se destaca pela abertura e diversidade, tornando-se um ambiente ideal para que grandes empresas internacionais invistam e colaborem com parceiros locais e globais.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante a GITEX Global 2025, Wan afirmou que a diversidade do mercado emiradense o torna um destino altamente atrativo para provedores de serviços em nuvem de grande porte. Ele destacou que a abertura econômica e legislativa do país cria um ambiente favorável a investimentos em infraestrutura de nuvem e em inteligência artificial (IA).

Wan também ressaltou as políticas claras e transparentes dos Emirados Árabes Unidos, que estimulam a inovação e o investimento, além de sua posição estratégica como centro comercial global que conecta o Oriente e o Ocidente.

O executivo observou que os Emirados Árabes Unidos e toda a região figuram entre os mercados de crescimento mais rápido do mundo nos setores de serviços em nuvem e inteligência artificial. Segundo ele, a Alibaba Cloud considera o mercado regional um pilar estratégico de seus planos globais de investimento e expansão.

“A importância dos Emirados Árabes Unidos e dos mercados regionais nos motiva a continuar investindo e trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros e clientes locais, para desenvolver talentos e capacitar diversos setores a se beneficiarem da infraestrutura, dos produtos e das tecnologias de IA da Alibaba Cloud”, afirmou Wan.

Ele acrescentou que essa estratégia reflete o compromisso profundo da empresa com a região, destacando que a inauguração de seu segundo centro de dados em Dubai e a assinatura de diversos memorandos de entendimento com parceiros locais fazem parte dessa política contínua de expansão.