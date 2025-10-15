Emirados Árabes Unidos são modelo global em visão de futuro, diz presidente do Fórum Econômico Mundial

DUBAI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Børge Brende, presidente e diretor-executivo do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), afirmou que as Reuniões Anuais dos Conselhos Globais do Futuro e a conferência Cybersecurity 2025, realizadas em Dubai e que reúnem mais de 800 especialistas de todo o mundo, reforçam o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos como centro global de projeção do futuro e de formulação de soluções para desafios internacionais.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Brende destacou que os encontros, realizados em Dubai há mais de 16 anos, têm contribuído para orientar importantes decisões em níveis regional e global, ao reunir especialistas e formuladores de políticas para discutir como as tecnologias emergentes podem servir à humanidade e para fortalecer a cooperação internacional diante de desafios futuros, como pandemias e ameaças cibernéticas.

O dirigente observou que o mundo atravessa um dos períodos geopolíticos mais complexos das últimas décadas, mas ressaltou sinais promissores, especialmente na região do Golfo, onde países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Qatar registram rápido crescimento econômico e importantes reformas estruturais, estabelecendo um novo padrão de progresso para a região.

Brende enfatizou que a cibersegurança é um dos principais temas das discussões deste ano, sobretudo diante das perdas globais que ultrapassam US$ 5 trilhões anuais em decorrência do cibercrime. Ele defendeu uma cooperação mais estreita entre os governos para combater essa ameaça crescente e criar mecanismos conjuntos de proteção da economia mundial.

O presidente do Fórum Econômico Mundial concluiu que esse encontro intelectual global em Dubai continua a consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro internacional de diálogo construtivo e de intercâmbio de conhecimento, abrindo caminho para um futuro mais seguro e sustentável para a humanidade.