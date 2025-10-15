Presidente dos Emirados Árabes Unidos determina ampliação das áreas naturais protegidas no emirado de Abu Dhabi

ABU DHABI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, determinou o aumento da extensão das reservas naturais em Abu Dhabi, que passarão a abranger 20% da área total do emirado.

A iniciativa está alinhada ao programa do Congresso Mundial de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, na sigla em inglês) e reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a liderança global em sustentabilidade e preservação ambiental.

A Agência de Meio Ambiente – Abu Dhabi será responsável pela gestão das novas reservas, que cobrirão 4.581 quilômetros quadrados e serão incorporadas à Rede Zayed de Áreas Protegidas, que atualmente inclui 13 reservas terrestres e seis marinhas. Com isso, o total de áreas protegidas chegará a 26, abrangendo 22.821 quilômetros quadrados.

O anúncio coincide com a realização, pela primeira vez na região, do Congresso Mundial de Conservação da UICN, sediado em Abu Dhabi entre 9 e 15 de outubro de 2025, no Centro ADNEC. O evento é organizado pelo Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente, pela Agência de Meio Ambiente – Abu Dhabi e pela UICN.

A ampliação inclui a criação de três novas reservas terrestres — Al Wathba Fossil Dunes Reserve, Liwa Groundwater Reservoir Reserve e Ghaf Natural Reserve — além da expansão da Qasr Al Sarab Reserve. Também serão estabelecidas duas novas reservas marinhas — Abu Al Abyad Marine Reserve e Sir Bani Yas and Desert Islands Marine Reserve — e ampliada a Ras Ghanada Marine Reserve.

O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do Conselho da Agência de Meio Ambiente – Abu Dhabi, afirmou: “As diretrizes do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan refletem a visão de nossa liderança em favor da proteção ambiental e da sustentabilidade. Essa ampliação garantirá a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas para as futuras gerações e fortalecerá a posição de Abu Dhabi como modelo global de gestão ambiental, dando continuidade ao legado do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.”

O vice-presidente da Agência de Meio Ambiente – Abu Dhabi, Mohammed Ahmed Al Bowardi, destacou: “Essas diretrizes reafirmam o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com a conservação da biodiversidade e a proteção da vida silvestre em todo o emirado. A expansão das reservas naturais apoiará programas inovadores de preservação e garantirá a sustentabilidade do nosso meio ambiente natural.”

A secretária-geral da Agência de Meio Ambiente – Abu Dhabi, Shaikha Salem Al Dhaheri, afirmou: “Trata-se de um marco transformador na trajetória ambiental de Abu Dhabi e da dedicação dos Emirados Árabes Unidos às metas do Marco Global da Biodiversidade 2030, incluindo a iniciativa 30×30. A medida reforça a visão da liderança de equilibrar o desenvolvimento sustentável com a conservação do patrimônio natural, posicionando Abu Dhabi como modelo global de ação ambiental.”

A agência destacou ainda que a decisão apoia a Estratégia Nacional de Biodiversidade 2031, que apresenta uma visão abrangente para a conservação da natureza e a ação climática. A estratégia se concentra em seis pilares principais, incluindo a proteção e o monitoramento de áreas críticas de biodiversidade, a recuperação de ecossistemas terrestres e marinhos degradados e a redução dos impactos das mudanças climáticas e de riscos ambientais sobre a biodiversidade, fortalecendo sua resiliência.