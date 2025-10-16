Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados Árabes Unidos–África vai definir novas frentes para ampliar fluxos de investimento no setor turístico

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O Ministério da Economia e Turismo sediará, na segunda-feira (27/10), a Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados Árabes Unidos–África 2025, no hotel Madinat Jumeirah, em Dubai, sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai. Com o tema “Construindo pontes para o crescimento sustentável”, o encontro integra o programa do Future Hospitality Summit (FHS World 2025), organizado pela empresa The Bench.

A cúpula tem como objetivo fortalecer as relações econômicas e turísticas entre os Emirados Árabes Unidos e o continente africano, abrindo novos horizontes para investimentos conjuntos em diversos segmentos do turismo. O evento também reafirmará o compromisso mútuo com o turismo sustentável, o desenvolvimento de infraestrutura e a ampliação de parcerias estratégicas de investimento, além de destacar o papel dos Emirados Árabes Unidos como parceiro-chave no crescimento do setor turístico africano.

O encontro contará com a presença de Abdulla bin Touq Al Marri, ministro da Economia e Turismo e presidente do Conselho de Turismo dos Emirados, além de mais de 350 participantes, entre líderes, autoridades governamentais, ministros, investidores e empresários dos Emirados Árabes Unidos e de 53 países africanos. A cúpula será uma plataforma essencial para o diálogo, a troca de experiências e a construção de futuras oportunidades de cooperação no turismo.

O evento reforça a liderança dos Emirados Árabes Unidos na definição do futuro do turismo global, promovendo soluções inovadoras de financiamento e investimento, ao mesmo tempo em que avança nos princípios de sustentabilidade, diversidade e preservação cultural — pilares do modelo econômico do país, que alia crescimento e responsabilidade ambiental.

A Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados Árabes Unidos–África terá foco em setores estratégicos, como projetos turísticos, financiamento, infraestrutura, hotelaria e iniciativas de turismo sustentável e inovador.

Estão previstas seis mesas de debate, abordando temas como oportunidades de crescimento e cooperação entre os setores público e privado; o papel do turismo como motor do desenvolvimento econômico africano; formas de ampliar o investimento em infraestrutura e serviços turísticos para acelerar o crescimento sustentável; oportunidades de financiamento global na hotelaria; e a importância do setor privado na transformação do turismo no continente.

As discussões também destacarão como soluções digitais, fintechs e conectividade logística podem facilitar as viagens dentro da África, tornando o turismo mais sustentável, eficiente e atrativo, além de promover experiências enriquecedoras aos visitantes. Outro foco será a inovação local e o uso de tecnologias digitais avançadas para desenvolver novos destinos e atrações turísticas.

Paralelamente à cúpula, será realizada uma mesa-redonda ministerial de alto nível, com a presença de Abdulla bin Touq Al Marri e de mais de 20 ministros africanos, para discutir estratégias de fortalecimento do turismo como impulsionador do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável na África, além de apresentar o modelo pioneiro dos Emirados Árabes Unidos, que tem demonstrado a capacidade do setor de atrair investimentos globais e diversificar a economia nacional.

Atualmente, a África é um dos mercados turísticos que mais crescem no mundo, com o setor de hospitalidade expandindo-se mais de 13% ao ano e recebendo mais de 74 milhões de visitantes internacionais, o que a consolida como um destino altamente promissor para investimentos e parcerias com os Emirados Árabes Unidos.