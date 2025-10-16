MGX, Parceria de Infraestrutura em Inteligência Artificial e Global Infrastructure Partners da BlackRock anunciam aquisição da Aligned Data Centers

ABU DHABI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A MGX, a Parceria de Infraestrutura em Inteligência Artificial (AIP, na sigla em inglês) e o Global Infrastructure Partners (GIP), da BlackRock — que juntos formam o consórcio — anunciaram a aquisição de 100% do capital da Aligned Data Centers dos fundos privados de infraestrutura administrados pela Macquarie Asset Management e seus parceiros de co-investimento. A transação, que avalia a Aligned em aproximadamente US$ 40 bilhões, impulsionará a expansão da infraestrutura de nuvem e inteligência artificial (IA) de nova geração.

A AIP foi fundada pela BlackRock, pelo Global Infrastructure Partners (GIP), pela MGX, pela Microsoft e pela NVIDIA com o objetivo de ampliar a capacidade da infraestrutura de IA e moldar o futuro do crescimento econômico impulsionado por essa tecnologia. Entre seus investidores âncora estão a Autoridade de Investimento do Kuwait e a Temasek, de Singapura.

Em menos de uma década, a Aligned tornou-se uma das maiores e mais dinâmicas empresas de centros de dados do mundo. A companhia projeta, constrói e opera campi e data centers de ponta para os principais provedores de nuvem, empresas de tecnologia e corporações inovadoras. Seu portfólio inclui 50 campi e mais de 5 gigawatts de capacidade operacional e planejada — incluindo ativos em desenvolvimento — em polos digitais estratégicos dos Estados Unidos e da América Latina, como Virgínia do Norte, Chicago, Dallas, Ohio, Phoenix, Salt Lake City, São Paulo, Querétaro (México) e Santiago.

A rápida expansão da empresa tem sido sustentada por sua capacidade operacional e pela liderança experiente de sua equipe executiva. A Aligned tem atendido com sucesso às exigências técnicas de grandes provedores globais, desenvolvendo soluções sob medida e inovando de acordo com suas necessidades em constante evolução. Suas soluções Gigascale, Build-to-Scale e Multi-Tenant Enterprise utilizam sistemas de resfriamento patenteados — a ar, líquido e híbridos — para oferecer máxima adaptabilidade e suportar cargas de trabalho de IA de alta densidade, mesmo em regiões com restrições energéticas.

Além disso, a empresa conta com uma cadeia de suprimentos robusta, parcerias estratégicas, aquisições de terrenos e soluções energéticas que garantem eficiência e confiabilidade de ponta. Com acesso a múltiplas fontes de capital, a Aligned dispõe de ampla flexibilidade financeira para sustentar seu crescimento futuro. A companhia continuará com sede em Dallas, Texas, sob a liderança do diretor-presidente Andrew Schaap e da atual equipe executiva.

O consórcio reúne vasta experiência em infraestrutura digital e inteligência artificial. A AIP traz sua capacidade de formação de capital em larga escala e sua rede de parcerias estratégicas; a MGX aporta foco global em investimentos em IA e tecnologias avançadas; e o GIP agrega sua trajetória consolidada como um dos principais investidores em infraestrutura do mundo.

O investimento permitirá que a Aligned acelere sua expansão global, avance em inovação e atenda à crescente demanda por infraestrutura digital escalável e sustentável — consolidando-se como uma das líderes mundiais no fornecimento de soluções de centros de dados de nova geração.

A aquisição da Aligned Data Centers representa o primeiro investimento da Parceria de Infraestrutura em Inteligência Artificial (AIP) e um avanço importante rumo à meta inicial de mobilizar e aplicar US$ 30 bilhões em capital próprio, com potencial de alcançar US$ 100 bilhões ao incluir financiamento por dívida.

Com relações sólidas com clientes, presença consolidada em polos digitais estratégicos e uma equipe de gestão experiente, a Aligned está bem posicionada para ancorar a visão da AIP sobre o futuro da infraestrutura de inteligência artificial.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento.

O presidente e diretor-executivo da BlackRock e presidente da AIP, Larry Fink, afirmou: “A AIP está posicionada para atender à crescente demanda por infraestrutura necessária à medida que a inteligência artificial continua a remodelar a economia global. Essa parceria reúne empresas líderes e mobiliza capital privado para acelerar a inovação em IA, impulsionando o crescimento econômico e a produtividade em todo o mundo. Com este investimento na Aligned Data Centers, avançamos em nosso objetivo de fornecer a infraestrutura essencial para o futuro da IA, ao mesmo tempo em que oferecemos aos nossos clientes oportunidades atrativas de participar desse crescimento.”

O diretor-geral e diretor-executivo da MGX e vice-presidente da AIP, Ahmed Yahia Al Idrissi, destacou: “Estamos entrando em uma nova era em que a inteligência artificial transformará fundamentalmente nossas economias e permitirá um crescimento acelerado. A infraestrutura computacional em grande escala será a base desse avanço. Nosso investimento na Aligned Data Centers direcionará capital escalável a uma operadora construída com foco em eficiência e expansão, com a missão de fornecer a infraestrutura necessária para sustentar a adoção global da IA.”

O presidente e diretor-executivo da Global Infrastructure Partners (GIP), integrante da BlackRock, Bayo Ogunlesi, afirmou: “A inteligência artificial está transformando todos os setores da economia global. Ao combinar a plataforma escalável e adaptável da Aligned com o capital e as capacidades da AIP, construiremos a infraestrutura necessária para apoiar a inovação em larga escala, criando comunidades resilientes e sustentáveis e impulsionando um crescimento transformador em todo o mundo.”

O diretor-executivo da Aligned Data Centers, Andrew Schaap, acrescentou: “A parceria com o consórcio acelerará nossa missão de fornecer a infraestrutura que sustentará a economia digital do futuro. Com o alcance global, os vastos recursos e a experiência profunda da AIP, da MGX e da GIP nos setores de inteligência artificial, energia e finanças, estamos prontos para ampliar nossa escala, avançar em inovação e redefinir os limites do possível em infraestrutura sustentável de centros de dados.”