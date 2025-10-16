Emirates e AC Milan renovam parceria histórica

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A Emirates e o AC Milan anunciaram a renovação de sua parceria, uma das mais duradouras e bem-sucedidas do futebol mundial. O novo acordo mantém a companhia aérea como Parceira Principal, Companhia Aérea Oficial e Patrocinadora Oficial do Uniforme Masculino do tradicional clube italiano.

Com a renovação, o icônico logotipo “fly better” da Emirates continuará estampado na parte frontal da camisa do time principal masculino do AC Milan em todas as grandes competições, incluindo a Série A, a Copa da Itália, torneios da Uefa e da Fifa, além de amistosos internacionais.

O logotipo da Emirates também estará presente nos uniformes das equipes de base da AC Milan Academy, fortalecendo uma parceria que promove não apenas a excelência esportiva, mas também o desenvolvimento da nova geração de talentos do futebol, do nível local ao cenário global.