Oração pela chuva será realizada em todo o país nesta sexta-feira

ABU DHABI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat anunciou que, seguindo as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a oração pela chuva (Salaat Al Istisqaa) será realizada nesta sexta-feira (17/10) em todas as mesquitas do país.

A oração começará meia hora antes da oração de sexta-feira.

A Autoridade informou que o ritual será conduzido conforme a Sunnah do profeta Maomé (que a paz esteja com ele), em súplica pela misericórdia e bênçãos de Deus Todo-Poderoso para que a chuva alcance toda a nação.

O presidente da Autoridade, Omar Habtoor Al Darei, elogiou a nobre iniciativa do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, destacando que ela reflete seu empenho em reviver as tradições proféticas. Al Darei fez orações pedindo a Deus Todo-Poderoso que conceda ao presidente boa saúde e que abençoe os Emirados Árabes Unidos com prosperidade e generosidade duradouras.