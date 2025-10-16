Autoridade de Estradas e Transportes de Sharjah apresenta soluções inteligentes de mobilidade na Future Mobility 2025

SHARJAH, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A Autoridade de Estradas e Transportes de Sharjah (SRTA, na sigla em inglês) participa da exposição Future Mobility 2025, realizada no Centro de Exposições de Sharjah, com a presença de órgãos governamentais, empresas privadas e organizações internacionais.

O presidente da SRTA, Yousef Khamis Al Othmani, afirmou que o evento oferece uma plataforma essencial para apresentar os avanços da autoridade no desenvolvimento do sistema de transporte e na adoção de soluções inovadoras.

Al Othmani destacou que a SRTA segue empenhada em consolidar um ecossistema de transporte inteligente e sustentável, com foco em energia limpa e tecnologias ambientalmente responsáveis.