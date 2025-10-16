Instituição Nacional de Direitos Humanos conduz visita a alojamento de trabalhadores em Abu Dhabi

ABU DHABI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A Instituição Nacional de Direitos Humanos (NHRI, na sigla em inglês) realizou uma visita de inspeção a um alojamento de trabalhadores em Abu Dhabi, como parte de seu programa regular de monitoramento das condições de trabalho e de garantia do cumprimento dos direitos previstos na legislação nacional e nas convenções internacionais de direitos humanos.

A delegação foi chefiada por Fatima Al Bedwawi, integrante do Conselho da NHRI, e contou com a participação dos membros Abdulaziz Al Noman, Zayed Al Shamsi, Ameera Al Suraidi, Noor Al Suwaidi e Saeed Al Ghfeli, secretário-geral da instituição, além de vários funcionários.

Esta foi a oitava visita do tipo e faz parte de um plano mais amplo de inspeções em alojamentos de trabalhadores em todos os emirados, com o objetivo de promover a cultura dos direitos humanos e fortalecer a cooperação com entidades competentes.

Durante a visita, a delegação conversou com diversos trabalhadores para ouvir suas opiniões sobre as condições de vida e trabalho, buscando avaliar diretamente a situação e formular recomendações que contribuam para reforçar e aprimorar a proteção dos direitos trabalhistas nos Emirados Árabes Unidos.