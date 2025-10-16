Museu Nacional Zayed será inaugurado no início de dezembro em Abu Dhabi

ABU DHABI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O Museu Nacional Zayed, instituição nacional dos Emirados Árabes Unidos localizada no coração do Distrito Cultural de Saadiyat, será inaugurado ao público em 3 de dezembro de 2025.

O museu apresentará a história dos Emirados Árabes Unidos por meio de uma jornada imersiva que abrange desde os tempos antigos até os dias atuais, combinando artefatos arqueológicos e objetos históricos com experiências audiovisuais e sensoriais, além de instalações contemporâneas.

Marco cultural de Abu Dhabi, o museu presta homenagem ao pai fundador do país, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, celebrando seu compromisso com o patrimônio cultural, a educação, a identidade e o sentimento de pertencimento.

O presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, afirmou: “Como museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, situado no coração do Distrito Cultural de Saadiyat, o Museu Nacional Zayed apresenta a história de nossa terra, de nosso povo e de nosso patrimônio de forma viva, em constante evolução e aberta a todos".

Al Mubarak acrescentou que a instituição reflete a visão e os valores do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuja crença na cultura, na educação e no conhecimento continua como fonte de inspiração.

"História e inovação se unem neste espaço, criando um ambiente em que o diálogo, o aprendizado e a troca florescem, e onde visitantes de todas as gerações podem se conectar à jornada do país — desde suas raízes antigas até suas aspirações para o futuro. Ao abrir essas portas, reafirmamos nosso compromisso com a cultura como fonte de conhecimento, conexão e inspiração para as próximas gerações. A inauguração do Museu Nacional Zayed representa um marco definitivo na trajetória cultural de Abu Dhabi.”

Projetado pelo arquiteto Norman Foster, vencedor do Prêmio Pritzker, o museu conduzirá os visitantes por um percurso que revela os primeiros vestígios de ocupação humana na região, mostra como civilizações prosperaram ao longo dos séculos, destaca as rotas comerciais históricas e celebra os elementos distintivos da cultura e do patrimônio dos Emirados. O legado e os valores do xeique Zayed estarão presentes em toda a narrativa expositiva.

A visita começa pelo Jardim Al Masar, uma galeria ao ar livre que acolherá os visitantes em meio às paisagens que moldaram a vida nos Emirados Árabes Unidos. Estendendo-se por 600 metros desde a costa de Saadiyat — entre o Louvre Abu Dhabi e o futuro Museu de História Natural de Abu Dhabi — até a entrada principal, o jardim contará com plantas e árvores nativas que representam os ambientes do deserto, do oásis e das áreas urbanas. O espaço também incluirá um sistema de irrigação falaj em funcionamento, esculturas artísticas, instalações multissensoriais e uma linha do tempo que traça a vida do xeique Zayed e a história dos Emirados Árabes Unidos.

A coleção do Museu Nacional Zayed reúne mais de 3 mil peças, das quais 1.500 estarão em exibição, cada uma cuidadosamente selecionada para contar parte da história do país e de sua formação ao longo dos séculos.

O percurso pelas galerias permanentes começa em “Nosso Começo”, dedicada à vida e à liderança do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan. A narrativa sobre o fundador dos Emirados Árabes Unidos será apresentada por meio de gravações de sua voz, fotografias e vídeos de arquivo, objetos pessoais, cartas, doações e instalações imersivas.

Os visitantes conhecerão os anos formativos dos Emirados Árabes Unidos, explorando as influências históricas e culturais que moldaram o xeique Zayed — desde sua juventude na região de Al Ain até o papel decisivo que exerceu na união dos emirados. A galeria destaca as histórias que definiram seu legado e continuam a inspirar a nação até hoje.

A galeria “Através da Nossa Natureza” convida o público a uma imersão nas paisagens diversas dos Emirados Árabes Unidos, por meio de dioramas artísticos, espécimes naturais e instalações multimídia. O espaço também analisa como a geografia influenciou, ao longo de milênios, a natureza que sustenta a vida nas montanhas, desertos, oásis e mares do país.

Em seguida, a narrativa do museu se expande no tempo com a galeria “Aos Nossos Ancestrais”, que apresentará descobertas de escavações arqueológicas que revelam 300 mil anos de presença humana na região. Entre os destaques estão uma das pérolas mais antigas do mundo e uma recriação detalhada da Grande Tumba de Hili, oferecendo aos visitantes uma visão do cotidiano e das crenças dos povos que habitaram o território até a Idade do Bronze.

Na galeria “Por Nossas Conexões”, o visitante percorrerá o período que vai da Idade do Ferro, há 3 mil anos, até o século XI d.C.. Essa parte da exposição mostra como as interações com novas tecnologias, materiais, saberes e crenças ampliaram os horizontes das populações antigas, levando à formação de uma identidade compartilhada marcada pelo desenvolvimento da língua árabe e pelo surgimento do Islã.

Já a galeria “Pelas Nossas Costas” apresenta a herança marítima dos Emirados Árabes Unidos e a história dos últimos cinco séculos, destacando figuras como o navegador Ibn Majid, os mergulhadores de pérolas e o papel do país nas trocas comerciais e culturais regionais e globais.

A jornada termina na galeria “Nossas Raízes”, que aprofunda a compreensão da identidade emiradense, explorando o estilo de vida tradicional, os costumes e as práticas sociais e econômicas que prevaleceram nas regiões interiores do país.

Para marcar a inauguração, o museu oferecerá um programa diversificado de apresentações, oficinas, visitas guiadas e atividades, além de opções gastronômicas que incluem o restaurante de alta gastronomia dos Emirados Erth, o Al Ghaf Café e os Garden Cafés.

O Museu Nacional Zayed se integrará a outras instituições culturais de renome internacional, como o Louvre Abu Dhabi e o teamLab Phenomena Abu Dhabi, além dos futuros Museu de História Natural de Abu Dhabi e Guggenheim Abu Dhabi.

Como parte do Distrito Cultural de Saadiyat, o museu cria espaços de diálogo, intercâmbio cultural e descoberta, consolidando o papel de Abu Dhabi como uma plataforma global onde ideias, criatividade, patrimônio e inovação se encontram.