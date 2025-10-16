Ministério do Investimento e Microsoft firmam acordo para impulsionar cooperação em inteligência artificial voltada a análises financeiras e de investimentos

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O Ministério do Investimento e a Microsoft assinaram um memorando de entendimento (MoU) para explorar oportunidades de colaboração no uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) aplicadas à análise de investimentos e previsões financeiras.

O acordo foi assinado por Mohammad Alhawi, subsecretário do Ministério do Investimento, e Amr Kamel, gerente-geral da Microsoft Emirados Árabes Unidos, à margem da GITEX Global 2025, em Dubai.

Como parte do MoU, as duas partes irão capacitar os funcionários do ministério por meio da Iniciativa Nacional de Capacitação em IA, um programa abrangente da Microsoft que visa treinar 100 mil servidores públicos em entidades governamentais. A parceria também prevê a identificação e implementação de casos de uso específicos de IA, com foco em análises de investimentos, previsões financeiras e otimização do varejo.

Além disso, o acordo contempla ações conjuntas para promover boas práticas em governança e gestão de dados, com a realização de workshops e sessões de compartilhamento de conhecimento sobre o uso eficaz das plataformas Azure Data Catalog e Azure Purview, com o apoio de especialistas locais da Microsoft para garantir os mais altos padrões de implementação.

“O Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos está comprometido em avançar na visão nacional de transformar o país em um líder global em inteligência artificial até 2031. A integração da IA em todo o ecossistema de investimentos e o fortalecimento das capacidades nacionais representam um passo decisivo rumo a uma economia baseada no conhecimento e na inovação”, afirmou Alhawi.

Kamel destacou que, com este acordo, se pretende combinar a experiência da Microsoft em IA com a visão estratégica do Ministério, fornecendo às equipes internas as ferramentas e competências necessárias para decisões orientadas por dados, que permitam gerar novas oportunidades e impulsionar a inovação em toda a economia dos Emirados Árabes Unidos.

A colaboração entre o Ministério do Investimento e a Microsoft reforça a ambição nacional dos Emirados Árabes Unidos de se consolidar como líder global em inteligência artificial e estratégias de investimento orientadas por dados.