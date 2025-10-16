Governante de Ras Al Khaimah discute relações com a embaixadora da Finlândia

RAS AL KHAIMAH, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu a embaixadora da Finlândia nos Emirados Árabes Unidos, Tuula Johanna Yrjola, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed, acompanhada por uma delegação de líderes empresariais.

Saud bin Saqr deu as boas-vindas à diplomata e à comitiva, discutindo formas de fortalecer as relações bilaterais em diversos setores, com foco em iniciativas que apoiem o desenvolvimento e as aspirações mútuas por maior prosperidade econômica e social.

O encontro também abordou oportunidades de cooperação econômica entre Ras Al Khaimah e o setor empresarial da Finlândia. As discussões destacaram o ambiente de negócios avançado do emirado, sua infraestrutura robusta e o arcabouço legislativo que favorece o crescimento sustentável, além de sua localização estratégica, que permite às empresas expandir operações e acessar mercados regionais e globais.

Tuula Johanna Yrjola expressou sua gratidão pela recepção e hospitalidade, elogiando os fortes laços entre os Emirados Árabes Unidos e a Finlândia e reconhecendo o papel de destaque de Ras Al Khaimah em termos de desenvolvimento sustentável e inovação.

Em abril de 2025, o xeique Saud bin Saqr Al Qasimi acompanhou a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) entre o governo de Ras Al Khaimah e a Lahti Regional Development Company (LADEC Ltd.), empresa de desenvolvimento regional pertencente à região finlandesa de Lahti.

O acordo tem como objetivo aprofundar a cooperação em sustentabilidade, inovação e economia circular, abrangendo materiais sustentáveis, tecnologias de produção ecológicas, startups, pesquisa universitária, soluções baseadas em biotecnologia, gestão de resíduos, reciclagem, construção verde e cidades inteligentes.

O memorando também busca ampliar oportunidades de investimento e negócios sustentáveis, fortalecer parcerias estratégicas e facilitar o acesso a mercados internacionais, em alinhamento com as metas globais de sustentabilidade, crescimento industrial e soluções de mobilidade elétrica.