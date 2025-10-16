ONU saúda cessar-fogo temporário entre Afeganistão e Paquistão

NOVA YORK, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acolheu com satisfação o anúncio de um cessar-fogo temporário entre o Afeganistão e o Paquistão, expressando preocupação com os recentes confrontos armados entre os dois países, que resultaram em diversas vítimas civis.

Em comunicado divulgado por seu porta-voz, Guterres instou ambas as partes a trabalharem pelo fim permanente das hostilidades e a retomarem o diálogo, com o objetivo de proteger civis e evitar novas perdas de vidas humanas. O secretário-geral também reafirmou que a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA) continuará a monitorar a situação de perto.

A liderança da UNAMA igualmente saudou o cessar-fogo, observando que o maior número de vítimas civis registradas até o momento ocorreu no distrito de Spin Boldak, na província de Kandahar.

Segundo a missão, pelo menos 17 civis morreram e 346 ficaram feridos no lado afegão da fronteira, conforme relatórios preliminares ainda em verificação. A UNAMA acrescentou que confrontos anteriores nas províncias de Paktika, Paktia, Kunar e Helmand deixaram ao menos 16 civis mortos.

A missão das Nações Unidas apelou a todas as partes para que cumpram suas obrigações sob o direito internacional e respeitem os princípios fundamentais de distinção, proporcionalidade e precaução, a fim de evitar danos à população civil.