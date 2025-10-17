Preços de importação da Coreia do Sul sobem pelo terceiro mês consecutivo em setembro

SEUL, 17 de outubro de 2025 (WAM) – Os preços de importação na Coreia do Sul registraram alta pelo terceiro mês consecutivo em setembro, segundo dados divulgados pelo Banco da Coreia (BOK).

O índice de preços de importação avançou 0,2% em relação a agosto, após aumento de 0,3% no mês anterior, de acordo com números preliminares do banco central.

Segundo a agência Yonhap, os preços de importação são um dos principais fatores de pressão inflacionária, pois afetam os custos de produção e os preços ao consumidor em toda a cadeia de suprimentos.

O relatório também apontou que o índice de preços de exportação subiu 0,6% em setembro, completando três meses seguidos de alta.