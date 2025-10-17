Líderes dos Emirados parabenizam Patrick Herminie pela vitória nas eleições presidenciais das Seicheles

ABU DHABI, 17 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações a Patrick Herminie pela vitória nas eleições presidenciais da República das Seicheles.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também encaminharam mensagens semelhantes ao novo presidente eleito.