Governante de Ras Al Khaimah isenta empresas afetadas por obras de infraestrutura de taxas comerciais por dois anos

RAS AL KHAIMAH, 17 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, determinou a isenção das taxas de licenças comerciais por dois anos para empresas afetadas pelas obras de infraestrutura em andamento nas áreas de Al Riffa e Al Jazeera Al Hamra.

A iniciativa reflete o compromisso do xeique Saud em apoiar empresários e empreendimentos locais, garantindo a continuidade de suas operações durante o período de obras.

A medida também destaca os esforços do governo para mitigar o impacto dos projetos de desenvolvimento, fortalecer o setor privado e promover um ambiente econômico sustentável e competitivo, consolidando a posição de Ras Al Khaimah como um polo regional de negócios.

O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Ras Al Khaimah afirmou que a decisão reflete a visão da liderança em empoderar os negócios locais, reforçar a confiança na economia e estimular o crescimento em todo o emirado.