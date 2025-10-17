Emirados Árabes Unidos e Alemanha exploram novas formas de ampliar cooperação e fortalecer relações em diversos setores

BERLIM, 17 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial à Alemanha, Sultan Ahmed Al Jaber, realizou visita oficial de trabalho ao país, durante a qual se reuniu com altos representantes do governo alemão.

Al Jaber se encontrou com Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Katharina Reiche, ministra federal de Assuntos Econômicos e Energia; Patrick Schnieder, ministro federal dos Transportes; e Levin Holle, diretor-geral de Política Econômica, Financeira e Climática da Chancelaria Federal e sherpa do chanceler para as cúpulas do G7 e G20, na presença de Lana Nusseibeh, ministra de Estado, e Ahmed Al Attar, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha.

A visita reforça as relações profundas e de longa data entre os dois países, que continuam a se expandir em setores estratégicos como economia, energia, indústria e tecnologia avançada, e destaca o comprometimento mútuo em fortalecer a cooperação bilateral e promover o desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro com o chanceler alemão, Al Jaber transmitiu as saudações da liderança dos Emirados Árabes Unidos, ressaltando o caráter estratégico da parceria e a vontade de ampliar a integração e as áreas de colaboração nos níveis local, regional e internacional.

As conversas abordaram as perspectivas de cooperação nos setores de indústria, energia e energias renováveis, tecnologia avançada e inovação, além de incentivos ao investimento e ao fortalecimento da cooperação econômica sustentável em benefício de ambas as nações.

Em reunião com a ministra Katharina Reiche, foram discutidas novas oportunidades de investimento conjunto nos campos da transição energética e do hidrogênio verde, bem como o desenvolvimento de parcerias industriais voltadas à manufatura avançada, cadeias de suprimentos e tecnologias modernas, com o objetivo de impulsionar a inovação e a competitividade industrial em escala regional e global.

Já no encontro com Patrick Schnieder, foram analisadas formas de aprimorar a conectividade entre os dois países, por meio do desenvolvimento de infraestrutura de transporte sustentável, incluindo mobilidade inteligente, veículos elétricos e cadeias de suprimentos integradas, além da troca de experiências em transporte público e tecnologias digitais voltadas à redução das emissões de carbono.

A agenda também incluiu uma reunião com Mathias Döpfner, CEO e presidente do conselho do grupo Axel Springer SE, um dos maiores conglomerados de mídia e tecnologia digital da Europa. O diálogo abordou o papel da tecnologia avançada e da inteligência artificial na transformação do ecossistema midiático digital e no fortalecimento de suas capacidades globais.

O comércio não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha cresceu 3,9% em 2024, alcançando 49,9 bilhões de dirhams (US$13,6 bilhões). Nos seis primeiros meses de 2025, o volume aumentou 19% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 27,6 bilhões de dirhams (US$7,5 bilhões).

Esse crescimento foi impulsionado por avanços em todos os componentes da balança comercial, com exportações dos Emirados subindo 110%, importações aumentando 15% e reexportações expandindo cerca de 10%.