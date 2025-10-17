Transações imobiliárias em Sharjah atingem US$ 12 bilhões em nove meses

SHARJAH, 17 de outubro de 2025 (WAM) – O valor das transações imobiliárias em Sharjah alcançou 44,3 bilhões de dirhams (US$ 12,1 bilhões) nos primeiros nove meses de 2025, um aumento recorde de 58,3% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo o mais recente relatório do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah.

O volume já superou o total anual de 2024, que havia sido de 40 bilhões de dirhams (US$ 10,9 bilhões), refletindo a força e o dinamismo do setor imobiliário do emirado e reafirmando a reputação de Sharjah como destino estável e atrativo para investidores, impulsionado por uma estratégia abrangente de desenvolvimento.

O número de transações aumentou 16,3%, totalizando 80.320 operações, ante 69.078 registradas no mesmo período do ano anterior. As hipotecas também tiveram forte expansão, chegando a 10,7 bilhões de dirhams (US$ 2,9 bilhões), o que indica a ampliação das atividades de financiamento e a diversificação dos instrumentos de investimento.

Foram concluídas 24.238 transações de venda, incluindo vendas diretas, contratos de usufruto e contratos preliminares, distribuídas em 239 áreas e cobrindo mais de 150 milhões de pés quadrados (13,9 milhões de metros quadrados). O relatório destacou forte atividade nos setores residencial, comercial e industrial.

Sharjah atraiu investidores de 121 nacionalidades, consolidando-se como um centro de investimento reconhecido globalmente. Os cidadãos emiradenses lideraram o ranking, com 21,1 bilhões de dirhams (US$ 5,7 bilhões) em transações envolvendo 28.561 propriedades. Em seguida vieram investidores estrangeiros, com 13,1 bilhões de dirhams (US$ 3,6 bilhões) em 6.116 propriedades.

Os investidores árabes responderam por 7,5 bilhões de dirhams (US$ 2 bilhões) em 5.855 propriedades, enquanto os investidores do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) registraram 2,6 bilhões de dirhams (US$ 709 milhões) em 1.457 propriedades. No total, 41.989 propriedades foram negociadas no período, somando o valor global de 44,3 bilhões de dirhams (US$ 12,1 bilhões).

O relatório também registrou o lançamento de 14 novos projetos em 11 áreas estratégicas, incluindo complexos residenciais, comerciais e industriais, o que demonstra a expansão urbana contínua e as diversas oportunidades de investimento em Sharjah.

O diretor-geral do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah, Abdul Aziz Ahmed Al-Shamsi, afirmou que o forte desempenho “reflete a solidez da economia local e da infraestrutura de investimentos do emirado”.

Al-Shamsi explicou que esse crescimento é sustentado por uma visão integrada de desenvolvimento, sob a liderança do xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, e pelas diretrizes do xeique Sultan bin Muhammad bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Executivo.