Terceiro Festival de Corrida de Camelos de Al Dhafra terá 100 provas

ABU DHABI, 17 de outubro de 2025 (WAM) – A Federação de Corrida de Camelos anunciou a realização da terceira edição do Festival de Corrida de Camelos de Al Dhafra, sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra.

Em comunicado, a federação informou que o festival será realizado de 23 a 26 de outubro na pista de corridas de camelos da Cidade de Zayed, na região de Al Dhafra. O evento destaca a importância de preservar o patrimônio cultural nacional, inspirado no legado do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e apoiado pela liderança do país.

O festival contará com 100 corridas divididas entre as categorias Haqayiq, Lagayya e Ezaa, incluindo 24 símbolos – oito em cada categoria – e valiosos prêmios em dinheiro e bens para os vencedores.