Navio humanitário dos Emirados segue para Gaza com 7,2 mil toneladas de ajuda

ABU DHABI, 17 de outubro de 2025 (WAM) – O Navio Humanitário dos Emirados Árabes Unidos partiu nesta sexta-feira (17/10) com destino à Faixa de Gaza, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, transportando 7.200 toneladas de suprimentos de ajuda humanitária destinados a atender necessidades urgentes e aliviar o sofrimento da população do território.

A carga inclui 4.680 toneladas de alimentos essenciais, 2.160 toneladas de materiais de abrigo, tendas e roupas de inverno, além de 360 toneladas de suprimentos médicos e quatro reservatórios de água.

O envio representa uma resposta humanitária abrangente, voltada a suprir as necessidades diárias mais urgentes dos habitantes de Gaza. A iniciativa reflete a união e a coordenação das entidades humanitárias e beneficentes dos Emirados Árabes Unidos, que somam esforços para reafirmar os valores nacionais de solidariedade e resposta rápida no fornecimento de assistência ao povo palestino. A ação cumpre as diretrizes do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que coloca o trabalho humanitário entre as principais prioridades do país e garante a continuidade do apoio emergencial à população de Gaza.

A operação reflete a tradição humanitária profundamente enraizada dos Emirados Árabes Unidos e seu compromisso permanente com os esforços globais de assistência, consolidando-se como exemplo internacional de resposta eficaz e ação humanitária integrada em apoio aos necessitados em todo o mundo.