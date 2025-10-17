Emirados participam do Diálogo Mediterrâneo 2025, em Nápoles

NÁPOLES, 17 de outubro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, participou do Diálogo Mediterrâneo 2025 (MED – Mediterranean Dialogues), realizado de 15 a 17 de outubro no Palácio Real de Nápoles, sob a organização conjunta do Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais (ISPI) e do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália.

Durante um Diálogo Especial, Reem Al Hashimy abordou os desdobramentos na Faixa de Gaza, destacando a importância de proteger civis e manter o acesso humanitário, em estreita coordenação com parceiros regionais. A ministra reafirmou a intenção dos Emirados Árabes Unidos de acelerar o envio de ajuda e apoiar medidas práticas que garantam que a assistência chegue de forma rápida e segura aos necessitados.

A ministra ressaltou ainda a força das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a Itália, observando o compromisso compartilhado entre os dois países em ampliar a cooperação em setores prioritários voltados ao desenvolvimento sustentável e à estabilidade regional. Nesse contexto, citou importantes iniciativas de infraestrutura, como o projeto do centro de dados Eni–Khazna, entre os exemplos de projetos conjuntos que promovem inovação, competitividade e crescimento.

Reem Al Hashimy destacou também que a inteligência artificial é um pilar estratégico central para o futuro dos Emirados Árabes Unidos, refletindo o compromisso do país em utilizar tecnologia para impulsionar o desenvolvimento sustentável e as indústrias avançadas.

A ministra afirmou que o Diálogo Mediterrâneo (MED) constitui uma plataforma essencial de engajamento regional, reunindo autoridades, especialistas e formadores de opinião para discutir temas como estabilidade, conectividade, resiliência econômica, governança migratória e o papel das ideias e da cultura na reconstrução da confiança.

À margem do fórum, Reem Al Hashimy reuniu-se com Luigi Di Maio, representante especial da União Europeia para o Golfo, para tratar de desenvolvimentos regionais, coordenação em medidas de distensão e prioridades humanitárias. Também realizou reuniões com representantes de centros de pesquisa, a fim de trocar perspectivas sobre tendências regionais e explorar novas áreas de cooperação em políticas públicas.