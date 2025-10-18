Dubai sediará 11ª edição do Salão de Barcos Seminovos com iates e embarcações avaliados em mais de US$ 54 milhões

DUBAI, 18 de outubro de 2025 (WAM) – A 11ª edição do Salão de Barcos Seminovos de Dubai será realizada de 31 de outubro a 2 de novembro de 2025, na Dubai Creek Marina, sob o tema “Um barco para todos”.

Mais de 50 marcas locais, regionais e internacionais participarão do evento, que reunirá mais de 50 iates e embarcações entre 20 e 100 pés, com valor total superior a 200 milhões de dirhams (US$ 54,4 milhões). O público poderá conhecer uma ampla variedade de embarcações seminovas que combinam qualidade e preços competitivos.

Organizado pela Viya Marine desde 2011, o salão consolidou-se como uma das principais exposições náuticas especializadas do mundo, reunindo amantes do mar, investidores e compradores de iates de luxo em um ambiente voltado a diferentes gostos e orçamentos. O evento reforça a posição de Dubai como uma das principais plataformas regionais do setor global de navegação e iatismo.

Destino global de referência

Abdulla Ali Al Noon, diretor de Projetos Especiais da Dubai Golf e responsável pela Viya Marine, organizadora do salão, afirmou que o evento consolidará Dubai como destino global de destaque nas indústrias marítima e náutica, ao oferecer uma plataforma dinâmica de conexão entre empresas internacionais, investidores e entusiastas do setor.

Segundo Al Noon, o tema deste ano, “Um barco para todos”, reflete o compromisso dos organizadores e expositores em tornar a posse de embarcações mais acessível e sustentável, destacando a economia circular como princípio fundamental de crescimento desse mercado em expansão.

Ele observou que esta edição ocorre em meio ao forte crescimento do mercado de embarcações de lazer no Oriente Médio, tendência que deve ser impulsionada pelo evento, ao promover o comércio e o investimento em embarcações seminovas e ampliar a base de turismo marítimo da região.

Al Noon acrescentou que o salão deverá atrair um público diversificado — de amantes do mar e entusiastas da navegação a investidores e profissionais do turismo de lazer — e oferecerá uma oportunidade ideal para o estabelecimento de parcerias e novos negócios com os principais expositores do setor.

Ao longo dos anos, a exposição tem registrado um público crescente, com milhares de visitantes de várias nacionalidades. Em 2025, a expectativa é de que o número de participantes ultrapasse 5 mil, impulsionado pelo aumento do interesse regional e internacional no turismo náutico nos Emirados Árabes Unidos e no Golfo.

O evento ocorre em um contexto de forte expansão do setor marítimo dos Emirados Árabes Unidos, que responde por cerca de 50% do mercado total de iates e marinas do Golfo Arábico e do Oriente Médio.

Esse crescimento é impulsionado por uma infraestrutura marítima altamente desenvolvida, que conta com mais de 22 marinas e capacidade total para mais de 4.190 iates e embarcações, além de serviços de manutenção, armazenamento e abastecimento de padrão internacional.

Em conformidade com a Estratégia Industrial de Dubai 2030, o salão representa uma plataforma ideal para negócios e oportunidades de investimento, refletindo a visão do emirado de impulsionar a indústria marítima e garantir seu crescimento sustentável.

O evento também contribui para a expansão do mercado de embarcações seminovas, reduzindo a necessidade de produção de novas unidades e fortalecendo a cultura de reutilização, em linha com o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a economia circular.