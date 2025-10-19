Abu Dhabi tem desempenho de destaque no primeiro dia da Semana de Vela de Mussanah

MASCATE, 19 de outubro de 2025 (WAM) – A Equipe de Vela de Abu Dhabi teve um início forte no primeiro dia da Semana de Vela de Mussanah, realizada no sultanato de Omã, com a participação de velejadores de elite de toda a região e de diversos países.

Abdullah Al Zubaidi conquistou o primeiro lugar na categoria ILCA 4, demonstrando alto nível de preparo e determinação para disputar o título geral nos próximos dias. Na categoria ILCA 6, Mohammed Abdul Karim garantiu o segundo lugar após uma performance equilibrada e uma disputa intensa até os metros finais.

Na categoria ILCA 4 Feminino, as velejadoras emiradenses se destacaram: Marwa Al Hammadi ficou em primeiro lugar, seguida por Al Yazia Al Hammadi, em segundo, reafirmando a forte presença das atletas dos Emirados Árabes Unidos na competição.

Na categoria Optimist, Khalifa Al Rumaithi terminou o primeiro dia na oitava posição nas classificações preliminares, após regatas disputadas que contaram com ampla participação de escolas de vela regionais.

A equipe técnica ressaltou que esses resultados positivos refletem o fruto de um programa contínuo de treinamento e desenvolvimento intensivo, implementado pela Academia de Esportes Náuticos de Abu Dhabi, como parte de um plano abrangente para formar talentos do país e aprimorar suas habilidades na vela moderna.

A equipe continuará competindo nos próximos dias, com o objetivo de conquistar mais medalhas e pódios, erguendo a bandeira dos Emirados Árabes Unidos ao final do evento.