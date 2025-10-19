Emirados Árabes Unidos intensificam ações climáticas e inovação em recursos hídricos na Cúpula Mundial da Economia Verde 2025

DUBAI, 19 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro-assistente de Relações Exteriores para Assuntos de Energia e Sustentabilidade, Abdulla Balalaa, participou de duas sessões ministeriais durante a Cúpula Mundial da Economia Verde (WGES, na sigla em inglês) 2025, realizada em Dubai, reafirmando a liderança dos Emirados Árabes Unidos nas áreas de clima e gestão da água.

A participação de Balalaa integrou os esforços do país para impulsionar o debate global antes da COP30 e da Conferência da ONU sobre a Água de 2026.

Na mesa-redonda ministerial intitulada “Concretizando a Ambição Climática até 2030 e Além”, Balalaa afirmou que este é “um momento decisivo, em que a ambição deve se transformar de acordos em ações aceleradas. As escolhas que fizermos agora definirão os resultados climáticos para as próximas décadas e gerações.”

Ele destacou que os Emirados Árabes Unidos apresentaram sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) atualizada em novembro de 2024, baseada no Balanço Global e no Consenso dos Emirados alcançado na COP28, em conformidade com a estratégia nacional de emissões líquidas zero até 2050.

Balalaa apresentou diversas iniciativas lideradas pelo país, entre elas o Fundo Alterra, de US$ 30 bilhões, a iniciativa de financiamento sustentável de 1 trilhão de dirhams (US$ 272 bilhões) da Federação de Bancos dos Emirados Árabes Unidos, e a Iniciativa de Investimento Verde na África, que pretende alcançar 15 gigawatts de energia limpa no continente até 2030, além de plataformas globais como a Masdar, que promove energia limpa em mais de 40 países.

Com base nessas ações, os Emirados — por meio do Fundo Alterra, da iniciativa de financiamento sustentável da Federação de Bancos e do Centro Global de Finanças Climáticas — estão mobilizando investimentos transformadores em larga escala, pioneirando instrumentos como os Green Sukuk (títulos islâmicos verdes), financiamentos combinados e outras ferramentas voltadas a destravar capital privado e acelerar a ação climática em nível global.

Balalaa enfatizou que a cooperação e a inclusão — por meio de alianças como a GAGE e a WGEO —, bem como o engajamento de jovens, mulheres e grupos vulneráveis, continuam centrais na abordagem dos Emirados Árabes Unidos.

Na sessão intitulada “Rumo à Conferência da ONU sobre a Água de 2026: A Água no Coração do Desenvolvimento Sustentável e da Economia Verde”, o ministro-assistente destacou a urgência da segurança hídrica como prioridade global e o papel de liderança dos Emirados, ao lado do Senegal, nos preparativos para a conferência. Ele também ressaltou a importância dos seis temas de Diálogo Interativo adotados pela ONU, que definirão a agenda do encontro e impulsionarão a ação global em torno da gestão da água.

Balalaa afirmou que “a água conecta todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Acelerar o progresso nessa área, por meio de parcerias, investimentos e inovação, será essencial para alcançar o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e liberar novas soluções para sociedades e economias em todo o mundo.”

Ele concluiu destacando que somente por meio da inovação coletiva, do investimento e de parcerias inclusivas o mundo poderá cumprir o ODS 13 (Ação Climática) e o ODS 6, garantindo prosperidade e resiliência para todos.