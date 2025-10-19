Príncipe herdeiro de Fujairah participa do encerramento da 2ª Conferência Internacional de Caligrafia e Ornamentação

FUJAIRAH, 19 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al-Sharqi, destacou a importância de reviver as artes islâmicas e valorizar sua riqueza estética no patrimônio humano, além de apresentar experiências artísticas e acadêmicas de destaque de todo o mundo.

A declaração foi feita durante sua presença na cerimônia de encerramento da 2ª Conferência Internacional de Caligrafia e Ornamentação de Fujairah (FICCO 25), realizada no emirado, acompanhado de seu filho, o xeique Hamad bin Mohammed bin Hamad Al-Sharqi.

O xeique ressaltou o compromisso do governo de Fujairah, sob a liderança do xeique Hamad bin Mohammed Al-Sharqi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e governante de Fujairah, com projetos culturais e artísticos que contribuem para difundir as artes árabes e islâmicas em todas as suas formas e preservá-las por meio de expressões diversas. Segundo ele, essa iniciativa está alinhada à visão e às estratégias dos Emirados Árabes Unidos no setor cultural e artístico.

O príncipe herdeiro também visitou a exposição de arte realizada em paralelo à conferência, que apresentou obras de professores e artistas de vários países especializados em caligrafia e ornamentação.

Durante o evento, o xeique homenageou os palestrantes e participantes da conferência, que contou com a presença de renomadas instituições acadêmicas e artísticas de países como Reino Unido, Itália, Áustria, Espanha, Turquia, Japão e Paquistão, além de nações árabes como Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Tunísia e Líbano.

Realizada entre os dias 18 e 19 de outubro, a conferência apresentou 18 trabalhos de pesquisa especializados que abordaram temas centrais relacionados à história, à filosofia e à estética das artes islâmicas.

O encontro também ofereceu uma perspectiva contemporânea com a palestra intitulada “Da Geometria Sagrada ao Código Generativo”, que propôs uma abordagem moderna para integrar elementos ornamentais islâmicos às ferramentas de design digital.