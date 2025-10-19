Entidade de caridade de Sharjah contribui com preparo de navio humanitário dos Emirados para Gaza

SHARJAH, 19 de outubro de 2025 (WAM) – A Sharjah Charity International (SCI, na sigla em inglês) participou da preparação do “Navio Humanitário dos Emirados Árabes Unidos”, que partirá do Porto Khalifa, em Abu Dhabi, com destino a Gaza, como parte da operação contínua Chivalrous Knight 3.

O xeique Saqr bin Mohammed Al Qasimi, presidente do Conselho de Diretores da SCI, afirmou que a contribuição da entidade para o navio de ajuda, organizada em cooperação com a operação, incluiu 10 mil cestas básicas para suprir as necessidades essenciais das famílias, mil kits de higiene e 15 mil peças de roupas de inverno pesadas destinadas a crianças e idosos.

Ele acrescentou que esse envio dá continuidade à primeira fase da campanha, lançada a partir do Aeroporto Internacional de Sharjah, que transportou diversos suprimentos de inverno. “A SCI segue intensificando seus esforços para alcançar o maior número possível de famílias em situação de necessidade, em consonância com as amplas iniciativas humanitárias dos Emirados Árabes Unidos de apoio ao povo palestino e de alívio ao sofrimento causado pela deterioração das condições humanitárias e climáticas.”

O xeique Saqr destacou que a SCI já destinou 10 milhões de dirhams (US$ 2,7 milhões) em ajuda desde o início da crise, incluindo alimentos, medicamentos e suprimentos emergenciais para famílias afetadas. O montante demonstra o compromisso contínuo da instituição com respostas humanitárias rápidas, tanto dentro quanto fora da Faixa de Gaza.

Enfatizou que iniciativas desse tipo estão alinhadas à missão da SCI de preservar a dignidade humana e oferecer apoio onde quer que seja necessário, refletindo os valores de generosidade e solidariedade dos Emirados Árabes Unidos sob sua liderança. O xeique observou ainda que as organizações beneficentes do país continuam a fortalecer a cultura de responsabilidade social e humanitária por meio de ações abrangentes que oferecem alimentação, assistência médica e apoio social aos necessitados, assegurando a coordenação estreita com parceiros humanitários para garantir que a ajuda chegue de forma eficiente e eficaz.