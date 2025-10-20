Exportações de automóveis da Coreia do Sul sobem 16,8% em setembro

SEUL, 20 de outubro de 2025 (WAM) – As exportações de automóveis da Coreia cresceram 16,8% em setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionadas pela forte demanda por veículos ecológicos na Europa e na Ásia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (20/10).

O valor das exportações de automóveis atingiu US$ 6,41 bilhões no mês passado, o maior já registrado para um mês de setembro, de acordo com informações do Ministério do Comércio, Indústria e Energia.

Em termos de volume, as exportações aumentaram 11% em comparação com o ano anterior, totalizando 228 mil veículos, informou a agência Yonhap.

O valor acumulado das exportações de automóveis entre janeiro e setembro chegou a US$ 54,1 bilhões, o nível mais alto já registrado para o período.

As exportações destinadas à União Europeia cresceram 52,8%, alcançando US$ 958 milhões em setembro, enquanto os embarques para a Ásia aumentaram 62,3%, chegando a US$ 823 milhões. Por outro lado, as exportações para a América do Norte recuaram 5,3%, totalizando US$ 2,8 bilhões, com uma queda de 7,5% nas vendas para os Estados Unidos, que somaram US$ 2,4 bilhões.

Por tipo de veículo, as exportações de modelos ecológicos – como elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio – dispararam 47,5% em relação ao ano anterior, atingindo 90.496 unidades em setembro. Foi a primeira vez que as exportações mensais desses veículos ultrapassaram 90 mil unidades, representando quase 40% de todas as exportações de automóveis do país.