Procuradoria-Geral encaminha à Justiça quadrilha acusada de sequestro, extorsão e agressão em caso que ameaça a paz social

ABU DHABI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – A Procuradoria-Geral Federal dos Emirados Árabes Unidos encaminhou nove cidadãos árabes ao tribunal após investigações confirmarem a participação deles na formação de uma organização criminosa responsável por graves delitos que colocaram em risco a segurança do Estado, a ordem pública e a paz social.

O caso teve início após uma denúncia apresentada por meio da plataforma digital “My Safe Society” da Procuradoria-Geral, na qual um homem relatou ter sido sequestrado, agredido e filmado com as mãos amarradas.

Sob a orientação do procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, a Procuradoria abriu investigação, reuniu provas e designou o Departamento Federal de Execução Judicial para realizar as diligências necessárias, com o objetivo de identificar e prender rapidamente os suspeitos, além de apreender os instrumentos utilizados nos crimes.

As investigações revelaram que os réus atraíram a vítima para uma residência, sob o pretexto de resolver uma disputa financeira, onde o agrediram, amarraram e o mantiveram em cativeiro por uma semana. Durante o período, forçaram o homem a assinar documentos de dívida, o filmaram nu e divulgaram as imagens nas redes sociais para chantagear sua família e exigir dinheiro.

As autoridades confiscaram o veículo e os celulares usados na prática dos crimes, que continham provas audiovisuais confirmando o caráter organizado e perigoso das ações do grupo.

Os réus enfrentam acusações passíveis de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que suas atividades criminosas organizadas constituem ameaça direta à segurança do Estado.

O procurador-geral Dr. Hamad Saif Al Shamsi afirmou que a proteção da segurança e da estabilidade nacional é uma prioridade absoluta, ressaltando que não haverá tolerância diante de crimes dessa natureza. Ele destacou a determinação da Procuradoria-Geral em aplicar a lei de forma imparcial, proteger vidas e propriedades e levar à Justiça todos os responsáveis por crimes que atentem contra a segurança nacional e a paz social.