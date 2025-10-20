Organização Internacional de Caridade realiza projetos de US$ 3 milhões no Egito em nove meses

CAIRO, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral da Organização Internacional de Caridade (ICO, na sigla em inglês), Dr. Khalid Abdulwahab Al Khaja, anunciou que a entidade executou projetos beneficentes e de desenvolvimento no Egito avaliados em aproximadamente 11 milhões de dirhams (US$ 3 milhões) durante os nove primeiros meses de 2025.

Em ocasião da atual visita de campo da ICO ao país, Al Khaja afirmou que os projetos fazem parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos e evidenciam o compromisso da organização em oferecer apoio qualitativo e sustentável, voltado ao fortalecimento das comunidades e à melhoria das condições de vida de grupos vulneráveis.

O secretário-geral da Organização Internacional de Caridade acrescentou que a visita tem como objetivo implementar e supervisionar 42 novos projetos beneficentes e humanitários em diferentes províncias egípcias, abrangendo a construção de mesquitas, estações de abastecimento de água e unidades habitacionais, além do lançamento de iniciativas de saúde e assistência social voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade.