Emirados Árabes Unidos participam do 5º Fórum North Bund em Xangai

XANGAI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério da Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram do 5º Fórum North Bund, plataforma global que promove a cooperação no setor de transporte marítimo sustentável.

Realizado em Xangai, na China, o evento reuniu ministros da área marítima e líderes do setor de diversos países.

Hessa Al Malek, assessora do ministro para Assuntos de Transporte Marítimo do MoEI, proferiu o discurso dos Emirados Árabes Unidos durante o fórum.

Em sua fala, Al Malek destacou as sólidas relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a China, observando que o volume do comércio não petrolífero entre os dois países ultrapassou US$ 90 bilhões em 2024. Ela acrescentou que ambos os lados pretendem mais do que dobrar esse valor, alcançando US$ 200 bilhões até 2030, em meio ao fortalecimento da cooperação em todos os setores, especialmente nos campos de energia e logística.

“Os Emirados Árabes Unidos são o maior polo de empresas chinesas no mundo árabe, com mais de 16,5 mil licenças comerciais registradas em nome de cidadãos chineses. O país também é o maior parceiro da China na região árabe em termos de comércio não petrolífero, com produtos chineses sendo reexportados pelos portos emiradenses para mais de 400 cidades no Oriente Médio e no Norte da África, o que faz dos Emirados um dos destinos comerciais estratégicos mais importantes para a China.”

Al Malek acrescentou: “Acreditamos que a transição para uma indústria marítima mais verde é inevitável. No entanto, preferimos adotar medidas racionais e práticas, criando incentivos e mecanismos de apoio antes de implementar ações radicais.”

A assessora lembrou que, há poucas semanas, os Emirados Árabes Unidos sediaram o Evento Paralelo do Dia Marítimo Mundial de 2025, com o tema Nosso oceano – Nossa obrigação – Nossa oportunidade. O encontro reuniu líderes e especialistas do setor marítimo internacional para discutir desafios e oportunidades fundamentais para o transporte marítimo global.

“Tenho muito orgulho em dizer que o evento foi um grande sucesso”, afirmou. “Ele refletiu o espírito de cooperação que desejamos ver. Abordamos temas cruciais como descarbonização, resíduos plásticos provenientes de embarcações, proteção da biodiversidade marinha e desenvolvimento de capacidades. Ao contribuir para tornar nossos mares mais seguros, os resultados do evento terão um impacto duradouro nos setores marítimos regionais e globais, incluindo o transporte sustentável.”

Ao concluir seu discurso, Al Malek afirmou que o futuro pertence às nações que colaboram para alcançar objetivos comuns. Ela fez um apelo por esforços internacionais unificados para acelerar a transição rumo a um setor marítimo mais verde, que promova a prosperidade econômica e fortaleça a sustentabilidade das comunidades marítimas em todo o mundo.