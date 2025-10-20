Presidente dos Emirados e primeiro-ministro da Eslováquia discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta segunda-feira (20) com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, para tratar do fortalecimento das relações bilaterais e da ampliação da cooperação em áreas como economia, comércio, energia renovável, inovação, tecnologias do futuro e cultura.

As discussões concentraram-se na coordenação de esforços para atender aos interesses mútuos dos dois países e apoiar a visão compartilhada de desenvolvimento sustentável e prosperidade para seus povos.

O encontro foi no Palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, onde o xeique Mohamed bin Zayed recebeu o primeiro-ministro Fico, que realiza uma visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos.

No início da reunião, Fico transmitiu as saudações do presidente da República Eslovaca, Peter Pellegrini, acompanhadas de votos de contínuo progresso e prosperidade para os Emirados Árabes Unidos.

O presidente dos Emirados e o primeiro-ministro eslovaco reafirmaram a solidez das relações bilaterais entre os países e o crescimento constante da cooperação em diversos campos. Ambos expressaram o compromisso conjunto de fortalecer ainda mais essa parceria, inclusive em setores estratégicos e econômicos considerados centrais para as prioridades de desenvolvimento, em consonância com o foco comum em inovação e sustentabilidade.

As duas partes também trocaram pontos de vista sobre os desdobramentos regionais e internacionais de interesse comum, enfatizando a importância de promover o diálogo e as soluções diplomáticas para as crises na região e no mundo.

O presidente dos Emirados e o primeiro-ministro da Eslováquia também presenciaram a assinatura de um acordo de cooperação na área econômica entre os governos dos dois países, além de um memorando de entendimento no campo de investimentos. Os documentos foram assinados, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e, pela Eslováquia, pelo secretário de Estado do Ministério da Economia, Vladimír Šimoňák.

A reunião contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de vários ministros e altos funcionários.

A delegação eslovaca que acompanhou o primeiro-ministro Fico também incluiu ministros e altos representantes do governo.