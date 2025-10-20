Organização de Cooperação Islâmica saúda acordo de cessar-fogo entre Paquistão e Afeganistão

JEDÁ, 20 de outubro de 2025 (WAM) – A Secretaria-Geral da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) saudou nesta segunda-feira (20) o acordo de cessar-fogo firmado entre o Paquistão e o Afeganistão.

Em comunicado, a secretaria parabenizou os dois países pela conclusão do acordo e expressou esperança de que ele restabeleça o entendimento e a harmonia, fortaleça a confiança mútua, promova relações de cooperação e boa vizinhança e consolide a paz e a estabilidade em toda a região.

A OCI também elogiou os esforços de mediação do Qatar e da Turquia que contribuíram para a celebração do acordo.