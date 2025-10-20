Representante do governante em Al Dhafra visita o 4º Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra

ABU DHABI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, visitou a 4ª edição do Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra, organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi.

O xeique Hamdan bin Zayed elogiou o papel do evento no fortalecimento dos agricultores e produtores de tâmaras, incentivando a melhoria da qualidade dos produtos e contribuindo para a segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos.

Hamdan bin Zayed também acompanhou os esforços do 4º Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra na promoção das tâmaras e dos produtos de mel do país, e visitou os estandes participantes que apresentavam métodos modernos de cultivo de palmeiras e produção de tâmaras.

A visita contou com a presença do xeique Rashid bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; de Nasser Mohammed Al Mansouri, subsecretário do Gabinete do Representante do Governante na Região de Al Dhafra; de Abdullah Mubarak Al Muhairi, diretor-geral interino da Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi; de Obaid Khalfan Al Mazrouei, diretor-executivo do Setor de Festivais e Eventos da autoridade; além de vários outros funcionários.