Conselho de Cooperação do Golfo e Reino Unido discutem avanços nas negociações de acordo de livre comércio

LONDRES, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Al-Budaiwi, reuniu-se com o secretário de Estado britânico para Negócios e Comércio, Peter Kyle, e com o ministro de Estado para Assuntos Comerciais, Chris Bryant, para analisar os avanços mais recentes nas negociações do acordo de livre comércio entre o CCG e o Reino Unido.

Al-Budaiwi destacou a importância de intensificar os esforços conjuntos de ambas as partes e de trabalhar para alinhar todos os pontos de vista sobre as questões ainda pendentes no processo de negociação.

O secretário-geral afirmou que o acordo de livre comércio entre o Conselho de Cooperação do Golfo e o Reino Unido contribuirá de forma significativa para o fortalecimento das relações comerciais e econômicas entre as duas partes e abrirá novos horizontes de cooperação em diversos setores.