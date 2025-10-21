Gaza: esforços de ajuda continuam enquanto equipes da ONU iniciam remoção de até 60 milhões de toneladas de escombros

NOVA YORK, 21 de outubro de 2025 (WAM) – A Organização das Nações Unidas afirmou nesta segunda-feira (20/10) que vê com otimismo a renovação dos compromissos de cessar-fogo em Gaza, mas alertou que episódios recentes de violência podem colocar em risco os avanços obtidos. Ao mesmo tempo, as ações de recuperação — incluindo um projeto em larga escala de remoção de escombros — começam a ganhar força no território devastado pela guerra.

“Estamos encorajados pelo fato de as partes terem reafirmado seus compromissos com a implementação do cessar-fogo em Gaza e elogiamos os esforços firmes dos mediadores”, declarou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, durante o briefing regular em Nova York.

“Permanecemos, no entanto, preocupados com todos os atos de violência em Gaza e com os ataques e bombardeios relatados que ocorreram no domingo”, acrescentou.

Dujarric pediu a todas as partes que honrem suas obrigações e evitem qualquer ação que possa levar à retomada das hostilidades, reiterando o apelo do secretário-geral para que sejam entregues os restos mortais de todos os reféns falecidos.

“No fim de semana, nós e nossos parceiros continuamos a coletar ajuda nas passagens de Kerem Shalom/Karem Abu Salem e Kissufim. Isso incluiu kits pós-parto e de higiene, suprimentos médicos, combustível, água e alimentos”, disse Dujarric. Ele acrescentou que, no domingo, pela primeira vez, as autoridades israelenses permitiram que a ONU implantasse monitores na passagem de Kissufim.

“Trata-se, obviamente, de um desenvolvimento bem-vindo, pois nos oferece a visibilidade tão necessária sobre essa parte do fluxo de ajuda”, afirmou o porta-voz.

Na Cidade de Gaza, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) iniciou uma grande operação de remoção de entulhos — a primeira fase de um plano abrangente de gestão de destroços voltado à restauração do acesso a serviços essenciais, como hospitais e escolas.

“Os escombros representam um desafio enorme em Gaza, onde o volume estimado varia entre 55 e 60 milhões de toneladas”, declarou Jaco Cilliers, representante do PNUD na Palestina.