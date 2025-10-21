Exportações da Coreia caem 7,8% nos primeiros 20 dias de outubro

SEUL, 21 de outubro de 2025 (WAM) – As exportações da Coreia recuaram 7,8% em relação ao ano anterior nos primeiros 20 dias de outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (21).

De acordo com a Agência de Notícias Yonhap, citando informações do Serviço de Alfândega da Coreia, os embarques internacionais totalizaram US$ 30,1 bilhões entre 1º e 20 de outubro, ante US$ 32,7 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

Apesar da queda geral, as exportações diárias médias aumentaram 9,7% em comparação com o mesmo intervalo de 2024, indicaram os dados. As importações diminuíram 2,3% na comparação anual, somando US$ 32,9 bilhões no período, o que resultou em um déficit comercial de US$ 2,8 bilhões.

Em setembro, as exportações cresceram 12,7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 65,95 bilhões, impulsionadas pela forte demanda por semicondutores — o maior nível em três anos e meio.