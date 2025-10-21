Avaliações imobiliárias em Ajman somam US$ 111,6 milhões em setembro

AJMAN, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman informou ter concluído 161 transações de avaliação imobiliária durante setembro de 2025, totalizando 410 milhões de dirhams (US$ 111,6 milhões).

Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral do departamento, afirmou que os imóveis residenciais representaram a maior parcela, com 179,8 milhões de dirhams (US$ 48,9 milhões), seguidos pelos imóveis comerciais, avaliados em 120,4 milhões de dirhams (US$ 32,8 milhões). As transações também incluíram avaliações de propriedades industriais.

Al Muhairi explicou que o relatório de setembro abrangeu avaliações pessoais, avaliações solicitadas por tribunais e instituições, além de avaliações relacionadas à emissão de vistos de Residência Golden de longo prazo para investidores, que somaram 124 transações com valor combinado superior a 259 milhões de dirhams (US$ 70,5 milhões).