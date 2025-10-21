Emirados Árabes Unidos participam da Reunião Ministerial do G20 sobre Transições Energéticas na África do Sul

CIDADE DO CABO, 21 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram da Reunião Ministerial do G20 sobre Transições Energéticas, realizada na África do Sul. A delegação do país foi chefiada pelo engenheiro Sharif Al Olama, subsecretário de Energia e Assuntos de Petróleo do MoEI.

Al Olama reafirmou o apoio dos Emirados às prioridades da presidência do G20 voltadas a alcançar uma transição energética segura, inclusiva e sustentável. Ele destacou o compromisso do país em reforçar a segurança energética global e acelerar a transição para fontes limpas que impulsionem o desenvolvimento sustentável.

“A segurança energética é a base da estabilidade e da prosperidade globais. Nos Emirados Árabes Unidos, ela não é apenas uma questão de diversificação, mas de resiliência — construída sobre inovação, planejamento coordenado e inclusão”, afirmou.

Al Olama explicou que, por meio de investimentos em redes inteligentes, eletrificação e sistemas descentralizados, os Emirados alcançaram 100% de acesso à eletricidade, em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7), além de liderarem o ranking mundial em acesso a formas limpas de cozimento. “Nossa Usina Nuclear de Barakah, que atualmente fornece até 25% da eletricidade do país, exemplifica o papel essencial da tecnologia nuclear pacífica para garantir segurança energética e reduzir emissões”, acrescentou.

Ele ressaltou ainda que a interligação entre água e energia está no centro da resiliência climática. “A Iniciativa de Água Mohamed bin Zayed reflete nossa convicção de que a inovação entre setores é fundamental para assegurar o futuro da água e da energia. Nesse espírito, convido todos os parceiros a se unirem a nós na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, que será coorganizada pelos Emirados Árabes Unidos e o Senegal em 2026, para promover uma ação coletiva voltada a soluções concretas”, afirmou.

Al Olama observou que os Emirados apoiam os Princípios Voluntários de Alto Nível do G20 para Hubs de Industrialização Sustentável e elogiam o foco da presidência no hidrogênio e seus derivados como vetores de crescimento de baixo carbono.

“Nossa Estratégia Nacional do Hidrogênio 2050 busca consolidar os Emirados Árabes Unidos como um dos principais produtores e exportadores de hidrogênio e amônia de baixa emissão, sustentados por inovação, financiamento sólido e cadeias de suprimento resilientes. Mas a transição energética precisa ser também eficiente, não apenas limpa. É por isso que criamos a Aliança Global para a Eficiência Energética (GEEA), uma coalizão apoiada por governos e focada em implementação, destinada a transformar compromissos em progresso concreto”, explicou.

Por meio da GEEA, os Emirados pretendem apoiar ao menos 15 países até 2030, mobilizar US$ 75 milhões em financiamento para eficiência energética e contribuir para reduções mensuráveis na intensidade do consumo de energia, uma vez que a eficiência continua sendo o instrumento mais econômico para ampliar o acesso, reduzir emissões e estimular o crescimento.

O subsecretário destacou ainda o firme apoio dos Emirados à visão da presidência do G20 de promover a interconectividade energética da África. “A cooperação regional é essencial, não apenas uma aspiração. Com base na nossa própria experiência de interligação elétrica no Conselho de Cooperação do Golfo e em iniciativas globais como o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa (IMEC), estamos comprometidos em compartilhar conhecimento técnico, financiamento inovador e investimentos em infraestrutura limpa para ajudar a construir redes de energia resilientes em todo o continente africano”, concluiu.