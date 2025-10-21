Conselho de Mídia dos Emirados lança plataforma digital para fortalecer a participação da comunidade na construção de uma mídia responsável

ABU DHABI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos lançou a plataforma digital “Amen”, criada para permitir que o público acompanhe e compartilhe opiniões sobre conteúdos midiáticos publicados no país.

A iniciativa reflete a convicção de que a sociedade é parceira essencial na proteção do ecossistema midiático e na preservação de seus valores. O Amen busca estimular o engajamento comunitário para construir um ambiente de mídia responsável e seguro, que reforce a posição de liderança dos Emirados na modernização do setor.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados, destacou que a liderança do país coloca os indivíduos e as comunidades no centro de suas prioridades. Ele ressaltou o compromisso de promover consciência e responsabilidade em todos os setores — especialmente na mídia, que serve como voz da sociedade e plataforma de expressão de suas aspirações.

Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em construir um ambiente midiático responsável, que reflita a identidade nacional, acompanhe as ambições do país e estimule o talento e a criatividade. A mídia continua sendo um parceiro fundamental na trajetória de desenvolvimento nacional e um pilar para o fortalecimento da identidade emiradense, além de elemento-chave para ampliar o prestígio regional e global do país.

"O conteúdo é uma responsabilidade. Ele molda o pensamento, a consciência e as atitudes da sociedade, e reflete a imagem e o prestígio da nação. O que publicamos deve elevar e beneficiar a sociedade, promover uma consciência positiva e expressar nossos valores, nossa humanidade e nossa identidade nacional — que defendemos com orgulho”, afirmou Al Hamed.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados acrescentou que a sociedade, em toda a sua diversidade, é parceira na construção de uma mídia nacional responsável, que estimule o diálogo consciente e preserve a credibilidade. "Essa parceria sustenta o crescimento sustentável do conteúdo midiático nos Emirados, refletindo nossa liderança no incentivo ao diálogo aberto”, disse.

Ao fomentar o diálogo e a transparência, a plataforma Amen contribui para elevar a qualidade do conteúdo, preservando ao mesmo tempo os valores, a integridade cultural e a coesão social dos Emirados. A ferramenta permite que cidadãos e residentes participem ativamente da construção de um ambiente midiático baseado em padrões éticos, informação equilibrada e expressão responsável.

Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados, afirmou que o Amen está alinhado aos objetivos do Ano da Comunidade, proclamado pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. A plataforma reflete a visão do país de promover uma mídia de alta qualidade e atua como um canal interativo para que os membros da comunidade contribuam com a preservação dos valores sociais e com a conscientização das novas gerações.

Ele explicou que o Amen oferece um canal de comunicação aberto e direto para garantir que o conteúdo midiático esteja em conformidade com os padrões comunitários, respeite os valores nacionais e promova uma produção responsável, criativa e de impacto. A plataforma faz parte de uma estrutura regulatória integrada que o Conselho de Mídia dos Emirados vem ampliando para consolidar um ambiente midiático profissional e responsável.