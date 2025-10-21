Semana Global da Alimentação 2025 começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – A Semana Global da Alimentação teve início nesta terça-feira (21) em Abu Dhabi, destacando a cooperação internacional no setor de alimentos.

O evento é organizado pelo Grupo ADNEC, empresa da Modon Holding, em parceria com a Autoridade de Agricultura e Segurança Alimentar de Abu Dhabi (ADAFSA, na sigla em inglês), o Prêmio Internacional Khalifa para a Tamareira e Inovação Agrícola, e o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO).

A edição deste ano registra participação recorde de entidades governamentais e privadas, além de grandes marcas globais da indústria de alimentos e bebidas. Realizada até 23 de outubro no Centro ADNEC Abu Dhabi, a Semana aborda temas como inovação alimentar, tecnologia agrícola moderna, cadeias de suprimento e distribuição, sustentabilidade, nutrição, segurança alimentar e políticas regulatórias. O evento também conta com parceria estratégica da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Entre os principais destaques estão a 4ª Exposição Internacional de Alimentos de Abu Dhabi (ADIFE), a 11ª Exposição de Tamareiras de Abu Dhabi – que retorna como o principal evento dedicado à indústria de tâmaras no Oriente Médio e Norte da África – e, pela primeira vez, o Global Food Talks e o Fórum de Investimentos Agrícolas, além da iniciativa Protein Alternatives e do Fórum AgriTech.