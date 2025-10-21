Embaixador dos Emirados apresenta credenciais ao presidente do Brasil

BRASÍLIA, 21 de outubro de 2025 (WAM) – Sharif Essa Al Suwaidi apresentou suas credenciais como embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, as duas partes discutiram formas de fortalecer a cooperação entre os países.

Al Suwaidi transmitiu as saudações do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, ao presidente Lula, juntamente com votos de contínuo progresso e prosperidade para o governo e o povo do Brasil.

O embaixador expressou seu orgulho em representar os Emirados Árabes Unidos no Brasil. Reafirmou ainda seu compromisso de fortalecer as relações bilaterais em diversos campos.