Abdulla Al Hamed destaca papel dos influenciadores na formação da consciência social durante o Fórum Al Ameen

DUBAI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, destacou o papel fundamental dos criadores de conteúdo na formação de uma consciência coletiva que reflita os valores e a identidade autênticos do país, fortaleça sua reputação e amplie sua imagem positiva no cenário global.

Durante uma sessão dedicada à mídia na era dos influenciadores digitais, no Fórum Al Ameen, Al Hamed ressaltou a importância de aproveitar o potencial dessas personalidades para construir uma narrativa nacional que traduza o prestígio dos Emirados e evidencie seu modelo humano e de desenvolvimento, que combina tradição e modernidade.

Ele afirmou que essa visão transforma a “cultura na era dos influenciadores” em uma ferramenta de conscientização — e não em um meio de consumo superficial de conteúdo.

Al Hamed iniciou sua intervenção expressando gratidão ao xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai, pelo patrocínio ao fórum. Destacou que o evento se consolidou como uma plataforma de referência na promoção da responsabilidade social, do diálogo consciente e das parcerias entre indivíduos e instituições para proteger a unidade nacional e as conquistas do país.

Ele observou que o fórum reflete a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos de construir uma sociedade esclarecida, que compreenda a segurança moderna como um conceito abrangente — não limitado à proteção física, mas também à segurança intelectual, cultural e social — em meio às rápidas transformações digitais regionais e globais.

Al Hamed ressaltou que uma das características marcantes da atualidade é a transição da cultura e do conhecimento do domínio das elites e instituições para um espaço público aberto. Essa mudança, segundo ele, posicionou os influenciadores digitais como novos formadores de opinião, com grande capacidade de moldar a consciência das gerações e influenciar padrões de pensamento e comportamento.

Ele observou que, embora essa transformação ofereça amplas oportunidades de comunicação e disseminação de conhecimento, também impõe uma responsabilidade maior de proteger os valores comunitários e preservar a identidade cultural. Segundo ele, a influência tornou-se uma espada de dois gumes — uma fonte de iluminação quando usada com responsabilidade, mas também um instrumento de desinformação quando dissociada da ética e da credibilidade.

Al Hamed destacou que os influenciadores deixaram de ser apenas criadores de conteúdo e passaram a atuar como parceiros ativos no desenvolvimento e na segurança social, com uma capacidade única de promover valores nacionais e ampliar a conscientização sobre temas de saúde, meio ambiente e sociedade. Ele reforçou a importância de capacitá-los e apoiá-los para que atuem como embaixadores da mensagem humanitária dos Emirados, fortalecendo o sentimento de pertencimento e lealdade, e transformando as plataformas digitais em espaços de construção de consciência, esperança e coesão social.

Ele alertou que o conteúdo acelerado e excessivamente voltado ao entretenimento pode representar desafios culturais quando domina a produção sem oferecer profundidade ou valor educativo. Tais tendências, observou, podem afetar os hábitos de leitura, as habilidades de pensamento crítico e o gosto cultural, reduzindo questões relevantes a mero entretenimento. Por isso, enfatizou a importância de desenvolver uma consciência digital equilibrada, que combine agilidade com qualidade, reforce os valores sociais e preserve a coesão cultural e social.

Al Hamed afirmou ainda que a construção de uma consciência sustentável requer um quadro integrado que conecte cultura, mídia e sociedade, destacando a necessidade de coerência nas mensagens e de integração eficaz entre a mídia tradicional e os influenciadores digitais para ampliar o alcance e fortalecer a confiança do público.

Encerrando sua intervenção, Al Hamed afirmou que a mídia não deve ser guiada por algoritmos, mas por valores que funcionem como bússola moral. De acordo com a autoridade dos Emirados, um verdadeiro influenciador é aquele que deixa um impacto positivo além do número de seguidores — um parceiro no desenvolvimento, e não apenas um produtor de conteúdo de entretenimento.

Ele concluiu ressaltando que a proteção da sociedade começa pela conscientização, tendo a mídia e a cultura como sua primeira linha de defesa, e que o poder da criação de conteúdo deve ser canalizado como uma força positiva para fortalecer a coesão social e construir confiança.