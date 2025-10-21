Divisão Parlamentar dos Emirados defende reformas ambiciosas na ONU com foco em paz e sustentabilidade

GENEBRA, 21 de outubro de 2025 (WAM) – A Divisão Parlamentar do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) defendeu reformas amplas e ambiciosas no sistema das Nações Unidas, ressaltando que o sucesso dessas mudanças deve ser medido pelo avanço em paz, segurança, desenvolvimento sustentável e ajuda humanitária — e não por reduções orçamentárias.

A posição foi apresentada durante a participação de Marwan Obaid Al Muhairi, membro da Divisão Parlamentar do FNC, na 151ª Assembleia Geral da União Interparlamentar (UIP), realizada em Genebra, na Suíça, onde ele integrou o Comitê de Assuntos das Nações Unidas e o Fórum de Jovens Parlamentares.

Durante o debate intitulado “As Nações Unidas aos 80 anos: uma reforma abrangente e ambiciosa sem precedentes do sistema da ONU”, Al Muhairi destacou que o 80º aniversário da organização representa uma oportunidade decisiva para fortalecer sua eficácia e garantir que esteja apta a acompanhar os desafios globais.

Ele afirmou que reformas conduzidas de forma transparente e inclusiva reforçariam a confiança no sistema das Nações Unidas, ressaltando o papel dos parlamentos nacionais em assegurar o compromisso dos governos com o financiamento adequado e em promover a responsabilização, equilibrando eficiência financeira com a missão humanitária da organização.

Em uma sessão paralela sobre “O processo de eleição do secretário-geral das Nações Unidas: mecanismos e fundamentos políticos”, Al Muhairi reiterou o reconhecimento dos Emirados Árabes Unidos pelo papel central da ONU na abordagem de desafios globais e na promoção de soluções cooperativas.

Ele afirmou que o processo de seleção do secretário-geral deve refletir três princípios fundamentais: adesão à Carta das Nações Unidas, capacidade de mediar e liderar com independência e uma visão clara para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas, as crises humanitárias e a transformação digital.

A Divisão Parlamentar dos Emirados também propôs aprimorar o processo eleitoral com a introdução de prazos definidos, exigência de que os candidatos publiquem suas propostas de visão, maior participação de parlamentos e da sociedade civil, além do fortalecimento da presença de mulheres qualificadas em cargos de liderança, por meio de oportunidades justas e igualitárias.