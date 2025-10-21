Emirados Árabes Unidos saúdam acordo de cessar-fogo entre Paquistão e Afeganistão e elogiam mediação do Qatar e da Turquia

ABU DHABI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram o acordo para um cessar-fogo imediato entre o Paquistão e o Afeganistão, além da criação de mecanismos destinados a consolidar a paz e a estabilidade entre os dois países.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores elogiou os esforços diplomáticos do Qatar e da Turquia, que contribuíram para facilitar o diálogo construtivo e o entendimento entre Paquistão e Afeganistão.

O ministério reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com todos os esforços voltados a fortalecer a segurança e a estabilidade regionais, bem como com a concretização das aspirações dos povos paquistanês e afegão por paz e desenvolvimento.