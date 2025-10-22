Aeroporto de Sharjah reforça compromisso com a sustentabilidade

SHARJAH, 22 de outubro de 2025 (WAM) – A Autoridade do Aeroporto Internacional de Sharjah celebrou o Dia Mundial da Energia, observado anualmente em 22 de outubro, reafirmando seu compromisso com as metas da Visão 2050 dos Emirados Árabes Unidos voltadas à sustentabilidade e à proteção ambiental.

O aeroporto está implementando diversos projetos para usar energia de forma mais eficiente, reduzir emissões de carbono e promover práticas ambientalmente responsáveis.

Ali Salim Al Midfa, presidente da Autoridade do Aeroporto Internacional de Sharjah, afirmou que o Dia Mundial da Energia destaca os esforços contínuos dos Emirados para promover a sustentabilidade e a ação climática, observando que a eficiência energética é essencial para reduzir emissões e usar os recursos de maneira inteligente, em consonância com as metas nacionais.

Al Midfa anunciou que o Aeroporto de Sharjah renovou, pelo quarto ano consecutivo, sua certificação Carbon Neutrality +3, concedida pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI, na sigla em inglês), permanecendo como o único aeroporto da região do Golfo Árabe a alcançar essa certificação. O aeroporto foi o primeiro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e o segundo de todo o Oriente Médio a atingir esse marco, consolidando Sharjah como referência em sustentabilidade ambiental.

Ele destacou ainda que, mesmo com o crescimento significativo no número de passageiros — mais de 9,1 milhões transitaram pelo aeroporto no primeiro semestre de 2025, um aumento de 10% em relação ao ano anterior —, o aeroporto transformou esse desafio em uma oportunidade de inovação, concentrando-se em iniciativas voltadas à redução, reutilização e reciclagem de resíduos.

O Aeroporto de Sharjah vem alcançando avanços notáveis em sustentabilidade. Recentemente, Al Midfa anunciou que toda a água residual do aeroporto está sendo reciclada e utilizada na irrigação de áreas verdes, e que está em andamento a ampliação da estação de tratamento de efluentes, que passará a ter capacidade de processar até 3 mil metros cúbicos por dia.

Além disso, o aeroporto instalou iluminação solar em estacionamentos e passarelas e planeja adotar mais tecnologias inteligentes para sistemas de aquecimento e iluminação.

Al Midfa destacou ainda as iniciativas ambientais do aeroporto em áreas como energia solar, veículos elétricos, agricultura e gestão de resíduos. Segundo ele, esse compromisso com a sustentabilidade reforça o papel do aeroporto como líder em aviação verde e apoia o objetivo nacional de alcançar a neutralidade climática até 2050.