Emirados Árabes Unidos fortalecem cooperação internacional em transição energética com países do G20

CIDADE DO CABO, 22 de outubro de 2025 (WAM) – Sharif Al Olama, subsecretário de Energia e Assuntos Petrolíferos do Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, manteve reuniões bilaterais de alto nível com autoridades de Singapura, Irlanda, Alemanha e Indonésia durante os Encontros de Energia do G20 realizados na África do Sul, para reforçar a cooperação internacional em transição energética, hidrogênio limpo, tecnologias de baixa emissão e eficiência energética.

Com o governo de Singapura, representado pela Autoridade do Mercado de Energia do Ministério do Comércio e Indústria, Al Olama discutiu a cooperação em energia nuclear pacífica, interconexão elétrica e gás natural liquefeito (GNL). As conversas também incluíram a possibilidade de Singapura aderir à Aliança Global para a Eficiência Energética (GEEA, na sigla em inglês), iniciativa lançada pelos Emirados Árabes Unidos.

Em reunião com a delegação da Irlanda, liderada por Philip Nugent, diretor-geral de Assuntos da União Europeia e Internacionais do Departamento de Meio Ambiente, Clima e Comunicações, as discussões abordaram energias renováveis, tecnologias limpas e hidrogênio e seus derivados. Os dois lados também iniciaram a preparação para a próxima Comissão Econômica Conjunta Emirados–Irlanda, prevista para dezembro, com o objetivo de reforçar a segurança energética e estimular investimentos de baixo carbono.

Durante a reunião com Stefan Wenzel, secretário de Estado parlamentar do Ministério Federal da Economia e Ação Climática da Alemanha, Al Olama analisou novas formas de cooperação em descarbonização industrial, cadeias de fornecimento de hidrogênio e tecnologias limpas. As discussões se basearam em iniciativas já existentes entre os dois países, como a Parceria Emiradense-Alemã de Energia e Clima, o Grupo de Trabalho Bilateral sobre Hidrogênio e a Declaração Conjunta de Intenções com a Sociedade Fraunhofer.

Com a Indonésia, representada por Eniya Listiani Dewi, diretora-geral de Novas Energias Renováveis e Conservação de Energia do Ministério de Energia e Recursos Minerais, Al Olama tratou de cooperação prática no desenvolvimento de códigos de eficiência energética para edificações, padrões de desempenho e programas de incentivo e conformidade. O subsecretário convidou oficialmente a Indonésia a integrar a GEEA, destacando que a aliança funciona como plataforma de implementação voltada a transformar compromissos em resultados mensuráveis.

As reuniões reforçam o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em promover parcerias internacionais no campo da energia sustentável e em apoiar os objetivos do Consenso dos Emirados e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7), com foco em acelerar a transição global para sistemas energéticos limpos, seguros e de baixa emissão.