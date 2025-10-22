Aeroporto de Sharjah recebe mais de 5 milhões de passageiros no 3º trimestre de 2025

SHARJAH, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O Aeroporto de Sharjah registrou crescimento expressivo nas operações no terceiro trimestre de 2025, com 5.127.120 passageiros, um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 4,39 milhões de viajantes.

Os números reforçam a posição do aeroporto como um dos principais polos de transporte aéreo do país e da região. O total de voos regulares e não regulares chegou a 30.737, alta de 10,7% ante 27.758 operações no mesmo trimestre do ano anterior.

As operações de carga também avançaram 3,9%, com 48.073 toneladas movimentadas, frente a 46.284 toneladas no mesmo período de 2024. O transporte combinado marítimo-aéreo apresentou crescimento expressivo de 32,8%, passando de 3.236 toneladas para 4.296 toneladas.

O presidente da Autoridade do Aeroporto Internacional de Sharjah (SAA, na sigla em inglês), Ali Salim Al Midfa, afirmou que os resultados refletem o crescimento contínuo das operações e o papel essencial do aeroporto no fortalecimento do setor de aviação, em consonância com os planos de desenvolvimento de longo prazo do emirado.

Segundo ele, o bom desempenho é fruto de investimentos constantes em infraestrutura, ampliação de capacidade e transformação digital, com foco em melhorar a eficiência e a experiência dos passageiros.

O Aeroporto de Sharjah mantém uma estratégia ambiciosa para ampliar o transporte aéreo e o número de viajantes, expandindo destinos, aprimorando as instalações de carga e logística e adotando soluções digitais inovadoras.