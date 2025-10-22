Emirados defendem respeito ao direito humanitário internacional na Assembleia da União Interparlamentar em Genebra

GENEBRA, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente da Divisão Parlamentar dos Emirados Árabes Unidos no Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) junto à União Interparlamentar (UIP), Ali Rashid Al Nuaimi, afirmou que o respeito ao direito humanitário internacional não é apenas uma obrigação legal, mas uma garantia de justiça e dignidade humana.

Em discurso na 151ª Assembleia Geral da UIP, em Genebra, Al Nuaimi destacou que a politização da ação humanitária em meio a conflitos e crises ao redor do mundo se tornou um dos maiores desafios enfrentados pelos parlamentares, e defendeu que a ajuda humanitária deve permanecer acima de divisões políticas e geográficas. “Venho da pátria da humanidade, os Emirados Árabes Unidos, trazendo as saudações de uma nação que acredita em valores humanos compartilhados, capazes de nos unir e superar divisões e sofrimentos. A humanidade sofre quando deixamos de respeitar as leis e os princípios que devem nortear nossa resposta às crises globais”, declarou.

Al Nuaimi conclamou os parlamentos a unirem esforços no enfrentamento de conflitos e desafios humanitários, observando que milhões de pessoas em todo o mundo ainda vivem com fome, medo e sem acesso a serviços básicos, como saúde, educação e água potável. Ele ressaltou o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos em ações humanitárias e beneficentes, especialmente na África e em outras regiões, impulsionado pela convicção de que a estabilidade e a prosperidade globais são responsabilidades compartilhadas.

Al Nuaimi afirmou ainda que a construção de parcerias e a promoção de valores comuns são essenciais para um futuro melhor para todos.