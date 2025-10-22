Câmara de Dubai leva missões comerciais a 20 países pelo mundo

TBILISI, 22 de outubro de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio de Dubai ampliou suas missões comerciais para 20 países em diferentes regiões do mundo, principalmente na Ásia e na África, no âmbito da iniciativa “Novos Horizontes”, lançada no início de 2023 para apoiar empresas de Dubai na expansão para novos mercados globais.

Salem Al Shamsi, vice-presidente executivo de Relações Internacionais das Câmaras de Dubai, afirmou que a iniciativa reforça os esforços para fortalecer a competitividade econômica do emirado, em linha com a Agenda Econômica de Dubai (D33) e com a iniciativa Dubai Global, que buscam permitir que empresas sediadas no emirado alcancem 30 mercados prioritários.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), durante a missão comercial da Câmara de Comércio de Dubai à Geórgia, realizada nos dias 20 e 21 de outubro, Al Shamsi destacou que Dubai oferece um ambiente excepcional para o crescimento internacional, apoiado por um ecossistema empresarial sólido e ampla conectividade global, o que torna o emirado uma base ideal para empresas que buscam expandir sua presença no exterior.

A missão incluiu diversos encontros bilaterais para fortalecer parcerias e ampliar a cooperação econômica. Al Shamsi observou que o comércio não petrolífero entre Dubai e a Geórgia alcançou US$ 761 milhões até o fim de 2024, um aumento superior a 58% em relação ao ano anterior.

Segundo ele, 114 empresas georgianas ativas estavam registradas na Câmara de Dubai até junho de 2025, incluindo 16 novos membros adicionados no primeiro semestre do ano.

A Câmara participou da missão ao lado de 15 empresas com sede em Dubai, atuantes em diversos setores, com o objetivo de explorar oportunidades no mercado georgiano. Al Shamsi destacou que a localização estratégica da Geórgia, sua economia aberta e políticas pró-negócios fazem do país um destino promissor para investidores de Dubai. Acrescentou que a iniciativa “Novos Horizontes” auxilia as empresas associadas a expandirem internacionalmente por meio de workshops, missões comerciais e interações com atores globais estratégicos, oferecendo informações e oportunidades para impulsionar o crescimento internacional.