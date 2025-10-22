Emirados Árabes Unidos impulsionam diplomacia da água e construção da paz em Genebra antes da Conferência da ONU sobre a Água de 2026

GENEBRA, 22 de outubro de 2025 (WAM) – Abdulla Balalaa, ministro-assistente das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, liderou a participação dos Emirados Árabes Unidos em uma série de encontros de alto nível em Genebra, voltados a fortalecer a cooperação global em recursos hídricos, resiliência climática e construção da paz, como parte da preparação do país para coorganizar a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026.

Em 16 de outubro, Balalaa participou do painel de alto nível “Reiniciando o sistema internacional de construção da paz: um chamado à diplomacia da água”, realizado durante a 12ª Semana da Paz de Genebra. A sessão reuniu autoridades internacionais e especialistas para debater o papel da cooperação em recursos hídricos na promoção da paz, da estabilidade e da reforma multilateral.

Balalaa destacou a importância da diplomacia da água como catalisadora da colaboração regional e internacional, reafirmando o compromisso dos Emirados com o multilateralismo e com a responsabilidade compartilhada diante dos desafios globais relacionados à água. “Falar sobre água durante uma Semana da Paz, em vez de uma Semana da Água, transmite uma mensagem poderosa: a água está no centro da paz e da cooperação”, afirmou Balalaa.

Como parte da visita oficial, o representante dos Emirados manteve reuniões bilaterais com líderes e parceiros internacionais nas áreas de água e clima, entre eles Cheikh Tidiane Dieye, ministro da Água e do Saneamento do Senegal; Kamal Kishore, representante especial do secretário-geral da ONU para Redução de Riscos de Desastres; Musonda Mumba, secretária-geral da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas; e Mark Zeitoun, diretor-geral do Geneva Water Hub.

Os encontros trataram de fortalecer a cooperação em torno de recursos hídricos compartilhados, ampliar parcerias institucionais e coordenar contribuições práticas para a Conferência da ONU sobre a Água de 2026.

Em 17 de outubro, Balalaa presidiu uma mesa-redonda organizada pelos Emirados com especialistas e representantes de instituições sediadas em Genebra, voltada a avançar nos preparativos da conferência. As discussões se concentraram em aproveitar a experiência única de Genebra para identificar contribuições práticas e novas parcerias, promovendo um diálogo inclusivo e voltado à ação.

Os resultados do encontro integrarão o documento “Geneva Inputs to 2026”, que contribuirá para o processo preparatório da conferência, reforçando o compromisso dos Emirados com a cooperação global e a resiliência hídrica. “A diplomacia da água é também diplomacia da paz — conecta ações humanitárias, de desenvolvimento e de gestão hídrica para prevenir crises e fortalecer a resiliência”, afirmou Balalaa. “O ecossistema único de Genebra, que reúne instituições humanitárias, ambientais e de construção da paz, tem potencial para transformar políticas hídricas em resultados concretos. A Conferência da ONU sobre a Água de 2026 será uma plataforma transformadora e inclusiva para acelerar a ação global pela água e ampliar a cooperação entre setores.”

Os Emirados Árabes Unidos seguem fortalecendo seu compromisso com a segurança hídrica global, a cooperação multilateral e o desenvolvimento sustentável, utilizando plataformas internacionais para impulsionar a ação coletiva antes da Conferência da ONU sobre a Água de 2026.